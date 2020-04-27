Вспышка коронавируса произошла в минском «Доме милосердия» 27.04.2020, 9:08

3,361

Фото с сайта hkudago.com

Поражено отделение геронтологии.

Читатели телеграм-канала «Баста» пишут о вспышке коронавируса в минском многофункциональном комплексе «Дом милосердия», расположенном на улице Скорины.

«В минском доме Милосердия, в отделении геронтологиии, выявлено несколько случаев короновируса, проводили дезинфекцию всего здания, - пишет читатель канала. - Школа, работающая в этом же здании, с 21 апреля ушла на дистанционную работу».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.