Лукашенко просчитался с коронавирусом 22 27.04.2020, 9:32

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Бред «главного вирусолога» опровергает даже его Минздрав.

Лукашенко комментирует ситуацию с коронавирусом в Беларуси чаще, чем профессиональные медики. Исходя из количества публичных заявлений, правителя вполне можно назвать «главным вирусологом страны». Вот только ошибается этот «эксперт» часто и сильно, пишет «Салідарнасць».

«Мы сейчас – это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости – находимся на пике», - заявил Лукашенко 31 марта.

На тот момент официально сообщалось о 105 пациентах с диагнозом COVID-19. Сейчас их, даже по официальным данным ровно в 100 раз больше (по данным независимых экспертов и СМИ эта цифра в разы больше - ред.). «На пике», говорите, в конце марта? «Исходя из цифрового анализа»? Ну-ну…

Также Александр Лукашенко неоднократно использовал в качестве знаковой отметки 19 апреля, призывая белорусов «напрячься», чтобы «победить коронавирус до православной Пасхи». Однако и этот расчет не оправдался.

На Пасху и накануне официально сообщалось примерно о 500 новых инфицированных SARS-CoV-2. 23 и 24 апреля их стало уже в полтора раза больше, а 26-го установлен рекорд: + 873 пациента с COVID-19 за день - и это только по далеко неполным официальным данным. При этом заместитель министра здравоохранения Елена Богдан заявила в минувшую пятницу, что «прогнозируемо продолжается рост пневмоний по всем регионам».

Наконец, 23 апреля Александр Лукашенко утверждал: «В Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса человека».

Однако даже по официальным данным на тот момент уже скончалось 60 пациентов с COVID-19. Причем, после очередного выступления диктатора не выдержала вдова одного из умерших. Она опубликовала свидетельство о смерти, в котором в качестве причины указан именно коронавирус.

В общем, оценки эпидемической ситуации, исходящие от Лукашенко, имеют мало общего с реальностью. И это резко повышает риски для жителей Беларуси, поскольку госорганы действуют, исходя из указаний «главного вирусолога».