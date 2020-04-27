Медик из Минска: Мою специальность во время эпидемии COVID-19 просто втаптывают в грязь 3 27.04.2020, 9:49

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Фельдшер «скорой» ведет TikTok и честно говорит о работе.

Федор Неверов — пользователь TikTok, у которого около тысячи подписчиков. На самом деле мужчину зовут Николай, и он работает фельдшером на скорой помощи в Минске. А еще — разбивает все стереотипы о том, что TikTok — для школьников. Медработнику, как он сам говорит, «всего лишь» 47. Он не боится прямо высказываться о небольшой зарплате медиков и опасностях работы на «скорой», пишет tut.by.

«Чем мы хуже тех обоср… ных коров?»

К концу марта в блоге фельдшера появился первый пост о работе на скорой. И хоккей, и кулинария сразу исчезли. Но вовсе не из-за того, что на коронавирусе можно «похайпить».

— Началось все с фото, где написано «друзья, оставайтесь дома, я заступаю на работу, чтобы в любую нужную минуту прибыть к вам». Можно сказать, это было такое маленькое обращение, — говорит Николай. — А потом уже мы завезли первую пациентку. Это было воскресное раннее утро, тишина, спокойствие — так и получилось видео.

Позже мужчина стал выкладывать посты через каждые 2−3 дня. Все ролики сняты во время смен. Второе видео — снова о том, что нужно сидеть дома. Как признается Николай, тогда смена не задалась: возили много людей, в том числе своих коллег.

— Раздражало то, что люди просто не понимали, что сейчас не надо ходить в бары, на вечеринки… Я сказал об этом — и ролик разлетелся везде, в том числе в Instagram. Мне даже писали старые знакомые из Казахстана, Узбекистана, России, Украины и спрашивали, не я ли это, — рассказывает работник скорой.

Но наш собеседник удивляет не этим, а смелыми высказываниями. Николай снимает ролик, где говорит: «Может, хоть сейчас правительство поймет, что работа медиков не соответствует той оплате, которую нам выделяет государство. По сравнению с теми же футболистами и хоккеистами…»

— А почему я должен бояться за то, что мою специальность просто втаптывают в грязь? — спрашивает он. — Нет, я не боюсь.

— То есть вы сами никак не цензурируете свои видео?

— Ну, я могу говорить еще жестче. Но не вижу, что я сказал что-то неправильное. На самом деле наша зарплата просто ни о чем. Фельдшер скорой помощи зарабатывает чуть меньше 400 долларов на ставку, как здесь еще говорить? Как правило, на этой должности работают 30-летние. Это мальчишки и девчонки, которые имеют семью. А может быть, даже еще не имеют, потому что работают на 1,75 ставки сутки через сутки. Некоторые из них — иногородние, у которых нет своего жилья или общежития. Почему я должен скрывать этот наболевший для всех вопрос?

Николай подчеркивает: он не считает, что называть проблему вслух — зазорно. Точно так же люди обсуждают футболистов, только уже почему они получают такие большие деньги:

— У нас фермы страдают, и коровы, извините, в д… ме — и мы говорим об этом. Так чем мы хуже этих коров, которые требуют ухода? Это реалии.

«Водители скорой не были защищены вообще никак»

Журналисты попросили Николая прокомментировать, действительно ли водители скорой сегодня ездят без защитных средств. Сейчас наш собеседник уже вторую неделю находится в отпуске — занимается цветами, садом и огородом. «Дом требует присутствия», — говорит он. И подчеркивает: то, что расскажет дальше, относится ко времени, когда он выходил на работу. То есть к концу марта и началу апреля.

— Водители на то время не были защищены вообще никак. Есть много роликов, как в машину грузят пациента в капсуле, стоит одетая бригада, а водитель только в перчатках. Хотя он — тоже член команды, — считает фельдшер. — Мне жалко таких ребят. Они страдают, безусловно.

Николай замечает, что водители не относятся к учреждениям здравоохранения. Транспорт, на котором ездит бригада скорой, и водитель предоставляются для скорой помощи сторонней организацией.

— Что касается укомплектованности скорой помощи, говорилось так: «Мы даем вам то, что можем дать», — добавляет собеседник. — И мы выезжали на визиты, связанные с

коронавирусом, подготовленные. Только то, что на другом визите можно было «словить» не то, что надо, никто не додумывал. Мной и еще несколькими коллегами была проделана большая дополнительная работа, чтобы обеспечить закупку средств защиты за счет волонтеров, спонсоров и даже собственных средств.

— Вы говорили в видео, что не показываете больных коронавирусом не только по этическим соображениям (это понятно), но и «чтобы не пугать людей». Разве полностью экипированный медик с пластиковыми очками и маской не может не пугать?

— Не может, вопросов нет. Но иначе никак человеку не расскажешь о ситуации. Это, знаете, такая грань между зрителем и неизведанным. Если бы я сидел в обычной униформе и говорил «бойтесь», никто бы не послушал. Хотя и так сейчас немногие верят в опасность. Проблема заключается в том, что надо народу донести, что определенный риск есть.

Просто берегите себя — заботьтесь о своей безопасности и безопасности близких. Если это делать, то потом будет меньше неожиданных проблем. И когда я говорю безопасность, имею в виду не только здоровье, но и юридическую защиту, например.

Хочу еще сказать большое спасибо тем людям, которые не жалея своего времени, сил, средств, помогают медикам. Без их помощи было бы сложно.