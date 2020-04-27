Как коронавирус захватывает Осиповичи: рассказ жителя города 5 27.04.2020, 9:59

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: KP.BY

Заболевших никто не изолирует, в том числе и в школах.

Как в Осиповичах «борются» с распространением заражения коронавирусом? Телеграм-канал «Баста» опубликовал рассказ жителя города:

«Хочу рассказать про Осиповичи то, что знаю. Улица Сташкевича, 34, во втором подъезде у женщины подтвержденная «корона». Соседка по дому из 5-ого подъезда – контакт первого уровня. Ставила той банки за несколько дней до результата. Уже больше недели ходит по городу, общается с содедями, как будто ничего и не было.

В нашей гимназии недавно прямо с уроков увезли девочку с высокой температурой. Подозрение на коронавирус. Никто ничего не предпринял, тишина полнейшая. Диагноз подтвердился. И всё. Никаких мер не предпринимается. Жена работает в гимназии».

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