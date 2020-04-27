Нефть дешевеет из-за опасений по поводу хранилищ 27.04.2020, 10:07

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Фото: Reuters

Все свободное пространство для ее хранения в мире может быть исчерпано к концу июня.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составили $20,67 за баррель, что на 3,7% ниже цены на закрытие предыдущей сессии, пишет «Новое время».

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 10,57% - до $15,15 за баррель.

Аналитик Kayrros Энтони Халф сказал в комментарии Bloomberg, что хранилища уже заполнены на 65%. По его словам, еженедельно в хранилища поступает 50 млн баррелей нефти. Такими темпами все свободное пространство для ее хранения может быть исчерпано к июню.

Вместе с тем национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco уже начала сокращать добычу, хотя новая сделка ОПЕК+ действует с 1 мая. О намерении досрочно начать выполнять соглашение заявили также Кувейт, Алжир, Нигерия.

В понедельник, 20 апреля, фьючерсный контракт на американскую легкую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае, который на открытии сессии торговался по $17,73, подешевел за несколько часов почти на $56 и завершил торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель. Это рекордное суточное падение. Ниже нуля стоимость WTI оказалась впервые. Аналитики называют две главные причины такой необычной ситуации на рынке. Первая — падение спроса из-за ограничений, введенных для сдерживания пандемии коронавируса. Вторая причина — нефть негде хранить.