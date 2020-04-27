Ученые выяснили, что в незнакомом месте люди учатся в несколько раз быстрее 27.04.2020, 10:53

Учащимся необходимо вырываться из рутины и получать новый опыт.

Чтобы мозг быстрее усвоил информацию, человеку нужно находиться в незнакомом ему месте, а не дома, в офисе или в любой другой привычной обстановке. К такому выводу пришла международная группа ученых. Исследование опубликовано в журнале Neuron, пишет «Нож».

В новом месте организм начинает вырабатывать дофамин, который отвечает за систему поощрений. У человека улучшается настроение и повышается мотивация. Этот момент можно использовать для продуктивной учебы, потому что информация усваивается быстрее и запоминается надолго.

«Результаты нашего исследования еще раз напоминают нам о том, что людям необходимо вырываться из рутины и получать новый опыт», — пишут ученые. Они отмечают, что выбранная для учебы локация не обязательно должна отличаться красивым видом и особой атмосферой. Самое главное, место должно быть непривычным для мозга.