Украинский баскетболист: Никто в Беларуси даже представить не может, сколько людей заболело COVID-19 3 27.04.2020, 10:57

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Максим Мирошниченко

Фото: grodno93.by

Выступающий за «Гродно-93» Максим Мирошниченко удивлен поведением белорусских властей.

"Там абсолютно все работает, кафе, рестораны, тренажерные залы, торговые центры, ночные клубы. Правда, посетителей в этих местах значительно меньше, чем обычно. Люди сами опасаются за свою жизнь.

В масках ходить не обязательно, но остальные защитные мероприятия проводятся. Там нет общедоступных мест, где не было бы антисептиков, там есть социальная реклама. Вот только статистику никто не приводит.

Никто в Беларуси даже представить не может, сколько людей заболело. На телевидении пытаются об этом осторожно говорить. Иногда в новостях показывают, что умерла семья от пневмонии, но не от коронавируса. Говорят примерно так: "У них была куча болезней, они были жирными и плохо питались". Вот так.

Могут еще показать Украину и привести статистику тех кто заболел, мол посмотрите какие плохие дела у наших соседей, тысячи заболевших, будьте осторожны", — передает слова украинского баскетболиста "Гродно-93" Максима Мирошниченко официальный сайт Федерации баскетбола Украины.