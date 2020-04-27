Польша доставит украинских рабочих в страну специальными чартерными рейсами

Польша доставит украинских рабочих в страну специальными чартерными рейсами26
- 27.04.2020, 11:00
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В стране острая нехватка сезонной рабочей силы.
В Польше готовят чартерные рейсы для рабочих, которые бы работали в сельском хозяйстве во время карантина. Об этом заявил президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот в эфире польского телеканала TVP, пишет korrespondent.net.
Инглот сказал, что в Польше острая нехватка сезонных рабочих, поэтому фермеры не смогут собрать урожай без украинских мигрантов.
"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав", - отметил Инглот.
Он также указал, что немецкие фермеры уже привезли сезонных рабочих из Румынии, а польские - жалуются, что скоро нужно будет собирать спаржу и клубнику, а рабочих рук как не было, так и нет. Собранный урожай важнее трат на чартерные рейсы, резюмировал Инглот.