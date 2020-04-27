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Белорусские власти будут выплачивать по 5000 рублей семьям умерших от СOVID-19 медиков

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  • 27.04.2020, 11:24
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Белорусские власти будут выплачивать по 5000 рублей семьям умерших от СOVID-19 медиков

Однако Лукашенко заявил, что «от коронавируса в Беларуси никто не умрет».

Об этом сообщила в эфире СТВ заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич.

Создан специальный фонд, в который отчисляют деньги все отраслевые профсоюзы, Федерации в том числе. Фонд страхования направлен на то, чтобы с него получали помощь, страховку те медики, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией. Но это не только врачи, это и средний медицинский персонал, и водители скорой помощи, и остальные. Принято было решение, что с него они будут получать от 600 до 5 000 рублей. Кто уходит на больничный лист из-за того, что он заразился коронавирусом, выполняя свои профессиональные обязанности, будет получать 600 рублей из этого фонда.

А в случае гибели медицинского работника или человека, который был связан, помогал, оказывал помощь, то уже около 5 000 рублей семье этого человека, сообщила Е. Манкевич.

На сегодня выплачено почти 15 тысяч рублей, а в самом фонде саккумулировано 520 тысяч рублей, и 72 тысячи рублей — это пожертвования индивидуальных лиц.

Напомним, Лукашенко заявил, что «В Беларуси никто от коронавируса не умрет». Поэтому не известно, получат ли семьи врачей даже эти деньги.


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