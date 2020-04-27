Человек в костюме канарейки 7 27.04.2020, 11:28

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Фото: Shutterstock

Путин поговорит с Россией в начале недели.

Пришел анонс – стухший лидер, человек из бункера поговорит с Россией в начале недели. Какое счастье. Мы так скучаем, пишет Telegram-канал "СерпомПО".

Сидит в бункерной безопасности и гонит геополитику – защитные комбинезоны в Сербию, тонны медицинских грузов в Венесуэлу. Шлет то, что нужно в России.

Перед бункером являлся в больницу в канареечном костюме, защищенный от вируса. Но почему оделся не так, как медики? Сшила бы Кабаева бахилы, Песков принес самопальную маску от Навки, охрана обернула туловище целлофаном и вперед – под камеры!

Между тем, в России по вине Путина и его бездарных подчиненных разворачивается трагедия – начались смерти врачей от коронавируса.

В Белгороде скончался врач-онколог. В Петербурге - заведующий отделением нейрохирургии и реаниматолог. В том же городе, скончались четыре медсестры. В Москве умер врач. В Туле терапевт клинической больницы. Врачи в разных регионах начали вести список погибших коллег. В нем 61 фамилия.

Со всех концов несется одно и то же – нехватка средств защиты.

Но человек в бункере не думает являться на места, где гибнут врачи. Он сидит в безопасности. Ему пишут речь для выступления. Покажут по телевизору. Чтобы страна видела, что "лидер", все-таки, не совсем пропал, он где-то рядом.