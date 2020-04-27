Известная преподавательница «поставила неуд» Министерству образования 13 27.04.2020, 11:38

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Анна Северинец

Фото: Facebook

Анна Северинец затроллила ведомство за резкий ответ на открытое письмо педагогов.

Учитель русского языка и литература Анна Северинец поставила оценку «неудовлетворительно» автору ответа Министерства образования на открытое письмо учителей по поводу положения школ в условиях пандемии, пишет officelife.media.

Хотя ответ Минобразования никем не подписан, учитель обращается к его автору по имени Андрей, имея в виду сотрудника пресс-службы Андрея Лазуткина, который известен своими неоднозначными комментариями в официальных соцсетях министерства.

«Андрей! Наконец добралась и до твоего эссе, присланного мне через официальный телеграм-канал министерства, — пишет Анна Северинец. — Пожалуйста, попроси взрослых в следующий раз присылать мне твои работы по почте, потому что у меня вас много, и я могу запутаться, проверяя еще и телеграм-канал. Тем не менее твое эссе прочитала внимательно.

Андрей! Опять та же проблема: тема не раскрыта. Я попросила ответить на вопрос "как будут аттестованы школьники", а ты написал лирическую прозу на тему "Учителя в отражении оппозиционных СМИ". Лайфхак: чтобы не отклоняться от темы, ищи ключевые слова в изначальном тексте и строй свой ответ, используя их в каждом абзаце.

Во-вторых, Андрей. Пожалуйста, перечитай параграф "Функциональные стили языка". В деловом стиле не используются такие слова, как "переобуться в прыжке" или "разгонять тезис". Совет: не пиши официальные тексты на языке, на котором ты говоришь со своими друзьями.

В-третьих. Очень бросается в глаза бедность запаса вежливых формулировок. Этот текст можно было бы начать со слов "Мы разделяем заботу учителей" или "Все наши усилия направлены на то, чтобы дети овладевали знаниями" и так далее. Пожалуйста, запишите три строки этих формулировок в тетрадь, чтобы запомнить.

По мелочам: много тавтологии. Учись подбирать синонимы. Что такое синонимы — посмотри самостоятельно в "Гугле".

Так что, к сожалению, Андрей, пока неаттестация. Привет взрослым. Ссылки на видеоуроки вышлю в приват. Твоя А. К.».