Россия обогнала Китай по числу подтвержденных случаев коронавируса 5 27.04.2020, 11:41

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Страна вошла в десятку по количеству заболевших в мире.

Россия обогнала Китай по числу подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает «Радио Свобода». По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, всего в стране обнаружены 87147 инфицированных. В Китае, где началась пандемия, — 83912, — свидетельствуют данные Универститета Джона Хопкинса в Балтиморе.

За сутки в России выявлены 6 361 инфицированных. 50 человек умерли. Всего с начала вспышки болезни скончались 794 человека, 7 346 выздоровели.

Сейчас Россия находится на 9-ой позиции в мире по числу заболевших COVID-19.