«Больно мне читать, что такой красивой страной правит такой темный и мерзкий человек» 24 27.04.2020, 11:53

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Белоруска, у которой от коронавируса умер отец, жестко раскритиковала власти.

Белоруска Люда Нисневич, которая сейчас проживает в Израиле, рассказала в «Фейсбуке» о смерти своего отца в витебской больнице:

- Папы больше нет. Он умер сегодня в больнице на Фрунзе. Я не знаю внесут ли его в «вирусную» статистику, а может и вообще не посчитают.

Я живу в другой стране. Тут тоже не рай небесный, не без коррупции и не без проблем. Но, вся страна остановилась. Уже второй месяц все закрыто. Нельзя выходить без маски и не дальше, чем на 100 метров от дома. А знаете почему? Чтобы спасти и уберечь стариков, людей с проблемами со здоровьем. Они все люди! Меня всегда коробит, когда написано «умер, но у него были проблемы со здоровьем»! Ну и что? Это кого-то успокаивает? Это как-то снижает цену человеческой жизни?

У нас старикам добровольцы развозят еду и лекарства, чтобы те из дома не выходили...

Больно мне читать, что такой красивой страной правит такой темный и мерзкий человек, которому ваши жизни не важны вообще. Вы же ему и платите за все его развлечения, машины и недостойное поведение.

Мой папа был очень привязан к своей стране и не соглашался уехать. Теперь поздно. Его не вернуть. Своим детям я дала другое, лучшее будущее. А вы, пожалуйста, наденьте маски и, соблюдая все меры предосторожности, выйдете и проголосуйте против того, кто вас сейчас предал, кто разграбил всю страну! Дайте вашим детям тоже лучшее будущее! Удачи!

Напомним, именно Витебск является одним из самых больших очагов коронавируса в Беларуси.