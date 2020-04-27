Ученые рассказали об экосознательности древних римлян 27.04.2020, 12:24

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Именно жители древних Помпей изобрели переработку мусора.

Группа археологов, которые работают в городе Помпеи, заявила о том, что древние римляне перерабатывали мусор. Они считают, что мусор, который вывозили за пределы города, на самом деле не оставляли там, но тщательно сортировали и использовали это пространство "в качестве площадки для циклов повторного использования", сообщает zn.ua.

По словам профессора Эллисон Эммерсон, которая входила в группу ученых, проводивших раскопки, мусор был нагроможден вдоль всей внешней стены города. В некоторых случаях высота гор мусора достигала нескольких метров, в них можно было найти куски гипса и осколки керамики, которые затем можно было использовать в качестве строительного материала.

Ранее ученые предполагали, что эти горы мусора образовались после землетрясения, которое произошло за 17 лет до извержения вулкана. Теперь же исследователи провели повторный анализ этих курганов и выяснили, что часть мусора из них можно найти в городе, например, в полах зданий.

"Мы обнаружили, что часть города была построена из мусора. Курганы за пределами города не были материалом, который туда сваливали, чтобы избавиться от него. Его собирали и сортировали для перепродажи в городе", - заявили ученые.

Для того, чтобы проследить за движением мусора, ученые изучили образцы почвы, найденной в Помпеях. По словам исследователей, анализ почвы помогает понять, были ли мусор изготовлен в том месте, где его нашли, или же доставлен из другого региона для переработки. Оказалось, что в некоторых стенах присутствовал материал, использованный повторно. Например, куски плитки и разбитые амфоры, а также куски гипса и штукатурки. Подобные стены были отделаны дополнительным слоем штукатурки для того, чтобы скрыть материал, из которого они были построены.

"Жители Помпей находились гораздо ближе к мусору, чем большинство из нас посчитали бы приемлемым, не потому, что в городе не было инфраструктуры, и они не удосужились как-то его убирать, а потому, что их система городского управления была построена на других принципах. Это актуально и для современного мусорного кризиса. Страны, которые наиболее эффективно распоряжаются своим мусором, отдают предпочтение переработке, а не простому уничтожению", - отметила Эммерсон.