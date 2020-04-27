Иконы с Путиным и Сталиным: как деградирует Россия 7 27.04.2020, 12:48

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ФОТО: TWITTER.COM/MBKHMEDIA

Нужен ли им храм и нужен ли им Бог?

Летом 1989 года я путешествовал по тогда еще единой и социалистической Югославии. Государство медленно и неуклонно сползало к развалу, его жители были ошарашены речью тогдашнего президента Сербии Слободана Милошевича на церемонии празднования юбилея знаменитого сражения на Косовом поле. Политик, который закончит свои дни в тюрьме для военных преступников в Гааге, пообещал тогда, что «все сербы будут жить в одном государстве» — и это открыло дорогу к кровопролитной войне, — пишет украинский журналист Виталий Портников для «Радио Свобода».

Но у меня было и личное впечатление, связанное с Милошевичем. Во время поездки в столицу Косово Приштину я посетил старинный православный монастырь Грачаница — один из самых известных в этих местах. И там в иконной лавке, рядом с изображениями святых увидел изображение президента Сербии в роскошном окладе. Именно тогда я понял, что ситуация намного серьезнее, чем могло показаться гостю, и жителю этой все еще очень спокойной и мирной страны. Что деградация общества достигла самого дна и войны не избежать.

Об этом давнем эпизоде я вспомнил, когда рассматривал изображения мозаик, которыми планируют украсить главный храм Вооруженных сил России. Да, такое трудно было себе представить еще несколько лет назад! В этом храме будут изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу, Николая Патрушева, Александра Бортникова и других представителей российского политического руководства. Замечу — не во дворце культуры, не в государственном учреждении. В храме Русской православной церкви (РПЦ).

Конечно, это не первое появление изображения главы государства на стене храма — достаточно посетить Софию Киевскую, чтобы в этом убедиться. Но в случае Ярослава Мудрого и других государственных лидеров речь шла о монархах, «помазанниках божьих», сама власть которых была освящена церковью. Какое отношение к этому может иметь избранный народом президент республики, почему его изображают на стене храма вместе с высокопоставленной челядью, мне понять совершенно невозможно. Ну, или возможно, если вернуться к теме глубокой деградации. Деградации российской власти, общества и самой церкви.

Нужен ли им храм и нужен ли им Бог?

О деградации церкви — особая тема. Появление на мозаике Путина можно считать особым случаем чиновничьего рвения. Но российский президент хотя бы утверждает, что он верующий. Чего не скажешь о герое другой фрески этого храма — атеисте Иосифе Сталине. Во время правления Сталина были убиты тысячи священников, пасторов, раввинов, муфтиев, лам.

Людей нередко убивали просто за то, что они продолжали верить в Бога и ходить на церковные службы. Я даже не буду напоминать о расправах над иерархами и прихожанами Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — возможно, адепты «русского мира» не увидят в этом особого преступления. Я напомню о массовом уничтожении священников и верующих Российской православной церкви, о постоянных репрессиях и унижениях.

Вот история всего лишь одной семьи во времена Сталина. Дедушка, Василий Гундяев, священник, 30 лет провел в заключении, был одним из первых заключенных страшного Соловецкого лагеря. Отец — священник Михаил Гундяев — провел три года на Колыме. Дети —Николай и Владимир — тоже стали священниками. Младший из них, Владимир Гундяев — это московский патриарх Кирилл. А в храме, который строится его церковью, будет изображение Сталина, мучившего его семью. И изображение Путина, который начал войну в Украине и разрушил жизнь миллионов людей, среди которых, кстати, немало прихожан Российской православной церкви в Украине, там тоже будет.

Когда людям не нужен мир и когда они забывают о страданиях своих близких и ближних — нужен ли им храм и нужен ли им Бог?