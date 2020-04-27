Житель Барановичей: В «скорой» сестре сказали пойти в аптеку и купить лекарства 7 27.04.2020, 13:24

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Иллюстрационное фото

В Барановчском районе очень серьезная ситуация с коронавирусом.

Несколько дней назад Telegram-канал "Баста!" писал о том, что на Барановичском авиаремонтном заводе выявлен очаг коронавируса. Житель города рассказал подробности.

"Мужа моей сводной сестры положили в больницу города Барановичи, - говорит он. - Диагноз "пневмония". Работает он в охране на авиазаводе. В больнице уже четвертый день.

Насколько я знаю от сестры, на заводе – очаг заражения. За эти дни анализ на коронавирус так и не сделали, мотивируя тем, что нет такого приказа и тестов. Самочувствие у него так себе. Все бы ничего, но вчера к нему в палату положили мужчину с таким же диагнозом и сильным кашлем. У него мазок тоже не взяли.

Сестре уже за 60. Она теперь с моей теткой, ей уже 91 год, живут в деревне в Новогрудском районе. В деревне они последние жители. Вокруг деревни лес. Сестра сильно кашляет, тетка тоже не очень здорова. Два раза вызывали "скорую", объясняли всю ситуации. "Скорая" из Новогрудка, так и не приехала. Там ответили: пойдите в аптеку и купите лекарства. А где в лесу аптека? До Новогрудка тридцать километров, но кто им туда завезет, если людей в деревне нет?"

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