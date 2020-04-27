«Только вчера семь умерших поступило, отпевают в закрытых гробах» 7 27.04.2020, 13:11

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Фото: «Радыё Свабода»

Реальные масштабы пандемии коронавируса в Столбцах просто шокируют.

Каждый день в городе Столбцы Минской области умирают люди от коронавируса. Блогеры поговорили с местным жителем, который живет возле церкви, где отпевают умерших перед похоронами, пишет Telegram-канал "Баста!"

"Об умерших ничего не сообщают, - говорит он. - Я прихожанин этого храма, поэтому знаю. Отпевают с закрытым гробом. Вчера только семь поступило. Недавно, вчера или позавчера [привезли умершего], хоронили, мы работали с ним вместе. Его в закрытом гробе к дому подвезли, постояли пару минут и поехали на кладбище".

По словам жителя, с которым мы поговорили, за распространение информации об умерших от коронавируса людям угрожают тюрьмой.

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