Не получился бизнес — отдавай квартиру? 5 27.04.2020, 12:54

3,158

ФОТО: SHUTTERSTOCK

Как белорусские власти решили помогать ИП во время коронавируса.

В то время как предприниматели борются за выживание, власти предложили изменения в законодательство, которые вообще могут отбить желание заниматься бизнесом. Цель у властей, как всегда, благородная, но методы ее достижения весьма сомнительные, пишет сайт naviny.by.

Ответственность персональная, может быть и уголовная

Как известно, пенсии и пособия в Беларуси выплачиваются из бюджета Фонда социальной защиты населения. Наполняют бюджет фонда в основном работодатели, которые перечисляют взносы при оплате труда своим работникам.

Для большинства работодателей размер страховых взносов в ФСЗН составляет 34% от фонда оплаты труда, в том числе 28% уплачивается на пенсионное страхование и 6% на социальное страхование. Кроме этого, 1% удерживается из заработной платы работника на пенсионное страхование. Взносы эти обязательные, и больших проблем с их сбором нет.

Тем не менее, определенная задолженность по уплате взносов в ФСЗН существует. Как правило, она образуется, когда коммерческая организация становится банкротом и не в состоянии платить своим работникам зарплату, а также взносы в ФСЗН.

По состоянию на 1 апреля задолженность свыше 100 рублей имели около 900 организаций, а общая сумма накопленных долгов перед фондом — 20,8 млн рублей.

К слову, ежемесячно наниматели перечисляют в бюджет фонда более миллиарда рублей. Так что задолженность по отношению к ежемесячным доходам фонда не превышает двух процентов.

Тем не менее, несмотря на относительно небольшие долги перед ФСЗН, с должниками планируют начать бороться так, что мало предпринимателям не покажется.

В обосновании к проекту закона о взносах в ФСЗН, который подготовило Министерство труда и соцзащиты, предлагается привлекать руководителей и учредителей организаций, имеющих задолженность перед ФСЗН, к… субсидиарной ответственности.

Иными словами, основатели и руководители компании, которая допустят задолженность перед соцстрахом, должны будут отвечать по таким долгам своим личным (!) имуществом и сбережениями.

Столь серьезную ответственность разработчики законопроекта объясняют следующим образом. Поскольку некоторые работодатели не платят взносы в ФСЗН, работникам не начисляется трудовой стаж, продолжительность которого влияет на право получение пенсии.

По данным Минтруда, привлечение к административной ответственности нанимателей, которые не платят взносы в ФСЗН, не приносит желаемого эффекта, поэтому должны быть меры ответственности посерьезнее.

В этой связи разработчики законопроекта предлагают взыскивать неуплаченные взносы с учредителей и руководителей юрлиц, компании которых не уплатили своевременно взносы в ФСЗН.

К слову, по информации БелаПАН, тема ужесточения ответственности предпринимателей за неуплату взносов в ФСЗН рассматривалась еще год назад на государственном уровне. Тогда предлагалось даже ввести уголовную ответственность за долги перед фондом соцзащиты.

Привлечение учредителей и руководителей хозобществ к субсидиарной ответственности ситуацию не сильно меняет. Как показывает статистика ФСЗН, некоторые предприятия должны фонду сотни рублей, а другие — сотни тысяч рублей. И во втором случае за неуплату взносов в крупном и особо крупном размере предпринимателям может грозить и уголовная ответственность.

Не получился бизнес — отдавай квартиру?

К субсидиарной ответственности собственников и руководителей частных компаний в Беларуси пытались привлекать суды до 2017 года.

«До 2017 года нарушался принцип ограниченной ответственности субъектов хозяйствования, это краеугольный камень всего частного бизнеса, поэтому деловое сообщество возражало против той практики. Собственники, когда создают бизнес, должны рисковать вложенным в компанию капиталом, а не личным имуществом, которым зачастую пользуется семья», — подчеркнул председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

В конце 2017 года был принят декрет № 7, в котором говорится, что субсидиарная ответственность может применяться к учредителям или к руководителям компаний только в случае, если банкротство организации «вызвано виновными (умышленными) действиями таких лиц».

«После принятия декрета правоприменительная практика пошла по здравой траектории. Теперь, судя по тексту законопроекта о взносах в ФСЗН, зачем-то вновь пытаются вернуться к практике привлечения учредителей и руководителей компании к субсидиарной ответственности. Деловое сообщество выступает категорически против этого», — отмечает Швец.

Он подчеркнул, что риск является неотъемлемой частью предпринимательской деятельности, и если распространить на предпринимателей субсидиарную ответственность за все корпоративные долги, то заниматься бизнесом пожелают немногие.

«Если мы идем к тому, что любой налог или сбор, неуплаченный в срок, порождает субсидиарную ответственность, то мы создаем порочную практику. Выходит, если компания не заплатила налоги, то нужно приходить к учредителям и описывать их личное имущество. Это абсурд, это путь в никуда, это нарушает принцип ограниченной ответственности, который является краеугольным камнем частного бизнеса», — подчеркивает Швец.

По его мнению, субсидиарная ответственность может применяться только в том случае, когда будет доказано, что собственники и руководители коммерческой организации умышленно увеличивали свои обязательства и поэтому были заинтересованы в доведении компании до банкротства.

«В иных случаях речи о субсидиарной ответственности идти не должно. Если компания поставила запчасти для импортных комбайнов нашим сельхозпредприятиям, последние не заплатили, то как поставщику комплектующих выплатить зарплату работникам и уплатить взносы в ФСЗН? К нему сейчас нужно применять субсидиарную ответственность и описывать его личное имущество?» — задается риторическим вопросом Швец.

Деловое сообщество выступает категорически против этой практики и рассчитывает, что здравый смысл восторжествует, и норма о субсидиарной ответственности руководителей и учредителей компаний будет исключена из законопроекта о взносах в ФСЗН.

«Абсолютно непонятно, как норма о субсидиарной ответственности будет на практике применяться по отношению к владельцам бизнеса. Например, в акционерных обществах, в которых акциями владеют сотни, а иногда и тысячи человек», — подчеркнула в комментарии сопредседатель и директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанна Тарасевич.

Ни один добросовестный предприниматель, продолжает она, не создает бизнес для того, чтобы работать в убыток и не платить зарплату работникам.

«В банкротство предприятия уходят не от хорошей жизни, и нельзя распространять субсидиарную ответственность из-за неуплаченных взносов в ФСЗН по отношению к руководителям или учредителям», — считает Тарасевич.

Нынешняя ситуация в экономике, полагает она, подтверждает справедливость этого вывода.

«Сегодня в экономике сложная ситуация, ухудшилось положение целых отраслей, предприятия оказались на грани банкротства. Это все происходит из-за форс-мажорных обстоятельств. И что теперь, из-за неспособности предприятий уплачивать взносы в ФСЗН судебный исполнитель будет забирать последнюю квартиру у директора или учредителя компании?» — задается риторическим вопросом Тарасевич.

Что касается защиты прав работников в случаях, когда наниматель не уплачивает взносы в ФСЗН, то эта тема обсуждается уже давно.

Год назад на экспертном уровне звучала идея о введении регулярного sms-информирования работников о том, какую пенсию они смогут получать с учетом зачисленных взносов в ФСЗН. Вероятно, если работники будут знать, что их наниматель не уплачивает взносы в соцстрах, они захотят сменить место работы.