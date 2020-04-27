Стало известно, у кого в ЕС самые лучше жилищные условия 5 27.04.2020, 13:29

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Cреди лидеров — жители островных государств.

На Кипре и в Ирландии Евростат нашел меньше всего жителей ЕС, которым приходиться ютиться в тесноте с членами семьи или соседями по квартире, не имея собственной комнаты: на Кипре в таких условиях живет всего 2,5% населения, а в Ирландии – 2,7%, пишет «Европульс».

Достаточно личного пространства «на дому» (особенно важного в условиях карантина, когда взрослым приходится работать из дома, а детям – не ходить в детский сад и школу) Евростат также нашел у жителей Мальты (только 3,4% проводят карантин в тесноте) и Нидерландов (4,1%).

Сложнее всего приходится жителям Румынии, где у 46,3% жителей нет своего собственного пространства, Латвии (43,4%) и Болгарии (41,6%).

В среднем с такой теснотой «на дому» сталкиваются 17,1% европейцев. А вот у 33% граждан Евросоюза, напротив, жилищные условия настолько хорошие, что количество комнат у них больше, чем членов семьи. Помимо Кипра, Ирландии, Мальты и Нидерландов, такая ситуация чаще всего встречается в Бельгии и Испании.