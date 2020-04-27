Поликлиника в Ивенце стала новым очагом коронавируса 27.04.2020, 13:56

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Есть положительные результаты тестов среди медиков.

Новый очаг заражения в Воложинском районе Минской области – поликлиника городского поселка Ивенец. Об этом жителям сообщила сотрудница учреждения в соцсетях, пишет Telegram-канал "Баста!".

"В связи с тем, что через нашу поликлинику прошло очень много пациентов с позднее подтвержденным коронавирусом и у нескольких наших сотрудников появились признаки простуды, всех нас обследовали и до получения результатов отправили на самоизоляцию. Сегодня результаты пришли. К сожалению, есть и положительные. У меня и у моего мужа – отрицательные. Остальные озвучить не могу – врачебная тайна. Работаем по локализации очага в Ивенецкой зоне".

Ранее в чате жителей поселка в Вайбере сообщалось, что 23 апреля в поликлинике проводилась дезинфекция.

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