Силовики задержали директора предприятия «Кореличи-лен» 5 27.04.2020, 13:59

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Возможно — за взятку.

Силовики задержали директора «Кореличи-лен» Сергея Тура. Об этом tut.by рассказали на предприятии. Там уточнили: задержание произошло 17 апреля.

По информации некоторых источников, Сергея Тура задержали в Минске сотрудники 9-го управления (по Гродненской области) Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Директор завода якобы был задержан при получении взятки в 4,5 тысячи долларов от представителя одной из зарубежных фирм. Якобы — за решение вопроса о закупке семян льна.

На предприятии факт задержания руководителя подтвердили, однако какими-либо подробностями там не располагают.

Сейчас функции руководителя исполняет главный инженер предприятия — Иван Лаврович.

Он говорит, что завод работает в штатном режиме, а об обстоятельствах задержания начальника он ничего не знает.

— Слухи ходят разные, но я им не верю и озвучивать не хочу. Завод работает, как и раньше. Например, сегодня вместе с заместителем директора работаем в полях, — рассказал Иван Лаврович.

Получить оперативный комментарий в СК журналистам не удалось.

Предприятие «Кореличи-лен» начало работать в 1974 году. В 2014-м на заводе прошла модернизация: была установлена новая технологическая линия по выработке длинного и короткого волокна бельгийской фирмы Depoortere мощностью переработки 10 тысяч тонн льнотресты в год. На данный момент завод вышел на проектную мощность по переработке льнотресты и является одним из крупнейших на территории СНГ.

В прошлом году предприятие посещал Лукашенко. Перед его приездом журналистам рассказывали: раньше, еще во времена Советского Союза, в Беларуси в целом и в Гродненском регионе в частности льна выращивали больше. Потом в районе «кинулись» на сахарную свеклу. Здесь возникла проблема: после этой культуры сажать лен нельзя — не та кислотность почвы. Да и вообще все упирается в севооборот: на одном и том же поле лен выращивать можно раз в пять лет.

Согласно данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг, по состоянию на 1 января 2018 года чистый убыток предприятия за отчетный (2017 год) составлял 1,066 млн рублей. Сергей Тур говорил, что в первой половине 2019 года предприятие вышло в плюс.