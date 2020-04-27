Не обнулился, но испарился 27.04.2020, 14:12

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Российская блогосфера отреагировала на исчезновении вождя Северной Кореи Ким Чен Ына.

Сообщения о судьбе северокорейского диктатора Ким Чен Ына, который не появлялся на публике с 11 апреля, по-прежнему противоречивы. С одной стороны, есть неподтвержденная информация, что он находится в коме или уже скончался. С другой — поступают столь же неподтвержденные опровержения о том, что "вождь" жив, но пребывает в "глубокой медитации". Cайт kasparov.ru собрал реакцию российской блогосферы на это событие.

Эль Мюрид:

"Есть вероятность, что Ким Чен Ын все-таки умер. Но это, понятно, неточно. Технически с преемником особых вопросов нет — младшая сестра Ким Ё Чжон вполне соответствует всем стандартам крутости семьи".

Егор Седов:

"Помнится, лет 10 назад был поток сообщений об иранском рахбаре.

И не просто поток сообщений. Вроде как тегеранское ТВ прервало передачи. Вроде как дикторы заволновались. Вроде как к трауру приготовились.

А рахбар пропал...

А потом — явился. И до сих пор на посту. Даже уханьский грипп его не взял.

Так что с тоталитарными режимами всё неточно!

Повторюсь, что для меня показателем была бы публикация медицинских сводок с анализами и т.д.

И еще.

Дамы и господа! Мне совсем не нравится массовое употребление сокращенного "Ын".

Потому что это — неправильно. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Наверное, с тем, как пишет иногда русские ФИО журнал "Корея": "Валентина Т. Владимировна". ))

Хотите как-то сократить? Тогда логичнее будет Ким III. А лучше — "Юрьевич". (Есть версия, что его папаша, Ким II, родился не в партизанском лагере на горе Пэкту, а на территории СССР, и звали его тогда Юрий Ирсенович Ким. А когда Сталин сделал зачинателя династии своей марионеткой в Пхеньяне, туда же отправился и мальчик Юра, ставший Ким Чен Иром)".

Он же:

"И еще про Сев.Корею.

Вот спрашивают некоторые (как оно всегда бывает в таких случаях) — мол, что интересуетесь, что вам Гекуба?

Вероятно, они считают, что у них есть правильный список, чем должны интересоваться местные жители, а все прочее — недозволенное (очень северокорейское у них на сей счет мнение).

Так вот: уже хотя бы то нам Гекуба, что это — про болезнь, но не про Болезнь!

Впрочем, и не только это.

Вот читаю сегодня сообщение:

"Директор ФГБУ "Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства" Юрий Лобзин также сообщил, что был поражен уровнем информированности президента. По словам Лобзина, такой уровень есть не у каждого профессионального медика".

И понимаю, что нечто в этом духе я уже читал. В журнале "Корея". Где рассказывается о том, как "вожди" руководили на месте самыми разными отраслями (и медициной тоже), разбираясь во всем гораздо лучше специалистов. Коим следовало слушать их с открытыми ртами и блокнотами — и внедрять все, что они наговорят.

Аналогия, разумеется, поверхностная.

И это хорошо.

Но аналогия, к сожалению, просматривается..."

Телеграм-канал "Байки из Спасской башни":

"С судьбой Ким Чен Ына за ночь ничего не прояснилось. Хотя в 2020 году уже ничему не удивляешься. Год такой".

Илья Вайцман:

"Хорошо излагает, собака, — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. — Учитесь".

Заменили слово "кома" на слово "медитация" и смотрите, как все заиграло радужными красками оптимизма! Умеют все-таки, наблатыкались за три четверти века красиво врать".

Артур Москвин:

"Мистер Пончик ушел в глубокую медитацию.

По мнению людей, которые плохо разбираются в северокорейской политике, это называется кома. Но естественно, это не кома. Такого замечательно и забавного парня как Мистер Пончик нельзя обвинять в уходе в кому. Как Великий Вождь северокорейского народа он просто решил глубоко помедитировать. Времена ведь сложные. Международная обстановка непростая. В мире пандемия. Пожелаем же Мистеру Пончику насыщенной, плодотворной и многолетней медитации!"

Евгений Коган:

"Если говорить серьезнее, мы с вами уже присутствовали при падении одной стены. Глядишь, увидим и падение второй. В конце концов, корейцы — талантливый, трудолюбивый народ. Очень хочется пожелать им окончания глупого и ужасного разделения на две страны. Ей-богу, они заслуживают прекращения этой постоянной напряженности. А вдруг...

Конечно, высок шанс и того, что кто-то из ближайших родственников, например, младшая сестренка, приберет власть к своим рукам. И начнется новый эпизод в сериале с названием "Северная Корея".

Ну а тогда в мире ровным счетом ничего не изменится. Тирания, увы, была, есть и будет. Просто имена меняются. Суть остается прежней. Хотя здесь и имя-то не шибко поменяется.

Впрочем, эта новость, как и многие другие, может оказаться простым фейком.

А рынки... Как были продолжением этого вселенского бреда, так и останутся".

Телеграм-канал "Китайская угроза":

"Эт вряд ли. Падения еще одной стены не будет. В этом по большому счету никто не заинтересован.

Пекину нужна буферная зона между Южной Кореей и американским присутствием там. Семье Кима ничего не светит от объединения, кроме петли. Сеулу толпа нищебродов, которых надо кормить и интегрировать в капитализм, также особо не нужна. США? Возможно. Это решило бы для него ядерный шантаж со стороны северян, но силы у дяди Сэма уже не те. Россия не будет ссориться с папой Си, поэтому поддержит КНДР. Японцев вообще никто не будет спрашивать.

Борьба будет идти исключительно за влияние на преемника, если Ким Чен Ын освободит трон".

Телеграм-канал "Кстати":

"Все интереснее и интереснее — советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин опроверг информацию СМИ о том, что глава КНДР Ким Чен Ын тяжело болен или умер".

Сергей Беседин:

"Говорят, что Ким Чен Ын, продолжатель дела своих знаменитых предков, то ли при смерти после операции, то ли уже умер.

Причина операции — ожирение, диабет и "излишества всякие нехорошие".

В таком случае это выглядит невероятной иронией: в стране нищих людей с зарплатой около 10 долларов в месяц лидер нации умирает в 36 лет оттого, что не может остановиться жрать и пить в три горла.

Доверить свою драгоценную жизнь иностранным хирургам Ын не может, да и кто возьмётся его лечить в условиях жесточайших санкций?

А отечественная северокорейская медицина, скорее всего, того же качества, что и местные троллейбусы (если кто не знает, их собирают вручную в гаражах, а потом рихтуют корпус ударами кувалды).

В стране чучхе вообще очень много постиронии. В самой аббревиатуре КНДР реальности соответствует только слово "корейская".

Плошка риса считается роскошью, а правящая элита закатывает невероятные банкеты …"семизвездочного уровня", где все — от текилы до вина — наивысшего в мире качества…

Большинство народа передвигается на телегах, а у Ким Чен Ына два личных Майбаха по 500 тысяч долларов каждый, доставленные из Европы в обход санкций так, что об этом можно снять целый детектив: сперва из Роттердама в Далянь, оттуда в Осаку, а затем на судне с выключенным транспондером в Северную Корею вместо заявленной в путевом листе Находки.

Корейцам запрещено без специального разрешения даже выезжать из своего города (представьте себе наш карантин, только вечный, непрекращающийся), а у Ына рядом с резиденцией пять взлетно-посадочных полос для его самолёта.

Вот такое интересное общество. На первый взгляд — эгалитарное и монолитное. На второй — с самым диким в мире расслоением, подобного которого трудно припомнить.

И неудивительно, что Ын, как кадавр у Стругацких, дотянулся до всего, что мог сожрать, окуклил время и пространство и лопнул от жира.

Какая из этого мораль? А морали не будет. Мораль пусть выводят наши, российские кадавры".

Вера Афанасьева:

"Похоже, Ким Чен Ын умчался навсегда.

Слишком сыр любил.

А вот ел бы траву, как его соотечественники, глядишь — был бы жив".

Кирилл Керценбаум:

"Пока вся мировая общественность обсуждает, умер или нет Ким Чен Ын, в российских трендах Собчак и крабы. Из перечисленного хорошо я отношусь только к крабам, и то желательно живым, за сим история с крабами мне намного более интересна

В любом случае, слава Богу, что люди наконец-то стали готовы думать и говорить о чем-то ином, кроме коронавируса".