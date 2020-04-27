Ночью под Минском горел мемориальный комплекс «Тростенец» 27.04.2020, 14:27

фото: bsa.by

Загорелся деревянный макет смотровой вышки.

27 апреля в 3:30 минские спасатели получили сообщение о пожаре в Заводском районе, сообщает МЧС.

Огонь возник на территории мемориального комплекса "Тростенец". Там загорелся деревянный макет смотровой вышки. В результате пожара была повреждена деревянная обшивка вышки на площади 2 квадратных метров.

Причина пожара выясняется.

Тростенец был одним из крупнейших нацистских лагерей смерти в Европе. По разным оценкам, здесь похоронено около 200 тысяч человек. В советское время информация о концентрационном лагере замалчивалася. Его территория была приведена в порядок только в последние годы.