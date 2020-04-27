На въезде в Пинский район установлены санитарные посты 27.04.2020, 14:42

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У водителей и пассажиров проверяют документы.

На автодороге Р8 между населенными пунктами Сошно и Дубновичи дежурят экипажи в составе сотрудника ГАИ и работника Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии, сообщает «Медиа-Полесье».

У водителей и пассажиров, въезжающих по ней на территорию Пинского района со стороны Лунинецкого, а также выезжающих на Р8 со стороны автодороги М10, проверяют документы и сверяют личные данные со списком граждан, которые в это время должны находиться на самоизоляции как лица, контактировавшие с больными СOVID-19.

Напомним, в прошлые выходные на дорогах между Лунинцем и Пинском также стояли милицейские патрули с сотрудниками центра гигиены и эпидемиологии. Гаишники останавливали автомобили, эпидемиологи проверяли температуру и проверяли, не находится ли человек в списке тех, кто должен находиться в изоляции. В первую очередь их интересовали лунинецкие: в соседнем районе тогда эпидобстановка была напряженной, а в Пинском еще спокойной. Правда, Пинск это в итоге не уберегло, но можно надеяться, что существенно сократило количество случаев заражения.

В эти выходные посты также организовали и на въезде в Барановичи.