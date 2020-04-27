Как Литва защищает свое информационное поле? 1 27.04.2020, 14:56

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Вильнюс стал более серьезно относиться к вопросам кибербезопасности.

Национальный центр кибернетической безопасности Литвы опубликовал отчет, в котором литовские эксперты назвали основные угрозы безопасности страны. Эксперт по кибербезопасности Марюс Парящюс рассказал сайту Charter97.org, как Литва защищает свое информационное пространство.

- Как вы оцениваете работу экспертов центра и отчет, который они подготовили?

- Положительно. Отчет, подготовленный экспертами центра достаточно подробный и верно указывает на основные источники угроз, которые исходят из интернета для Литвы и литовских граждан. По моему мнению, отчет также указывает на то, что Литва наконец-то начала серьезно относиться к вопросам информационной гигиены и безопасности.

До недавнего времени мы наблюдали другую ситуацию. Кибербезопасность рассматривалась как второстепенное явление. Как правило, о ней у нас вспоминали только после какого-нибудь нападения хакеров.

- Чем можно объяснить такой подход к кибербезопасности, который, как вы утверждаете, до недавнего времени доминировал в Литве?

- У правительства не было финансовых, человеческих и технологических ресурсов. У Литвы даже не было соответствующего законодательства по этому вопросу. На сегодняшний день ситуация изменилась — у нас есть национальный центр кибернетической безопасности, за его деятельность отвечает министерство обороны.

Ситуация изменилась, потому что каждый взлом информационных систем государственных учреждений стал наносить все больше ущерба. Вопрос профилактики кибербезопасности стал жизненно важным. Именно это привело правительство к решению начать инвестировать время, деньги, человеческие ресурсы в защиту своих граждан и информационного пространство страны.

- Защита страны от нападений хакеров — это дорогое удовольствие?

- На самом деле, гораздо дороже обойдется информационная беспечность, чем кибернетическая безопасность. Например, такая беспечность вполне может закончиться тем, что начнется крах бизнеса, экономики, даже приведет к гибели людей. Чтобы этого не случилось, нужно позаботиться о том, чтобы жизненно важная информация не попала не в те руки. Сейчас ситуация улучшается, но до удовлетворительного уровня защиты от нападения хакеров или киберпреступников нам еще многое нужно сделать.

- Предположим, что вопросы безопасности отойдут на задний план из-за экономических соображений. Какие последствия могут быть в таком случае?

- В результате атаки хакеров, в зависимости от их намерений, можно вызвать взрыв на электростанции, отказ систем дамб, тогда часть города окажется под водой. Последствий может быть очень много, так как информационные технологии и автоматизация проникли практически в каждый уголок нашей жизни. Увеличилась опасность того, что преступники могут захватить контроль над устройствами либо остановить их работу или поменять параметры так, чтобы их деятельность привела к катастрофе, нанесла вред здоровью людей.

- Какая инфраструктура может оказаться наиболее уязвимой для киберпреступников?

- В наше время практически никто и ничто не может чувствовать себя в полной безопасности. Все, что имеет какую-либо ценность в отношении личной, государственной или бизнес информации, может представлять интерес для хакеров. Хватает того, что ваш компьютер подключен к интернету.

- Порталы средств массовой информации тоже могут стать целью хакеров?

- Да, а почему бы и нет? Порталы телеканалов или новостных служб являются для таких преступников лакомой целью. Такие сайты также являются информационными системами, которые обеспечивают доступ к огромным источникам данных о поведении своих пользователей. Если преступники взламывают системы таких каналов, они получают также возможность распространять ложную информацию. Если мы говорим о литовских информационных порталах, то взломы их защитных систем в прошлом показали, что они недостаточно подготовлены к атакам профессиональных хакеров.

- Кто является основным источником угроз для кибернетической безопасности Литвы?

- Сегодня можно сказать, что атаки на те или иные цели на территории Литвы проводятся с территорий разных стран. Некоторые атаки менее централизованные и более слабые, другие намного мощнее. Такой угрозой вполне может быть и страна, и даже ваш сосед, который оказался опытным хакером.

- Как вы относитесь к сообщениям о том, что развитие инфраструктуры 4G и 5G может оказаться опасным для здоровья людей?

- Такая информация не вызывает у меня ничего кроме улыбки. Ее распространяют люди, которые совершенно не разбираются ни в радиотехнике, ни в физике. Они запутались в тоннах фальшивой информации. Трудно сказать: эти люди сами оказались обманутыми или целенаправленно распространяют ложь.