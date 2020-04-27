Правозащитник Леонид Судаленко рассказал, почему загонять школьников на занятия незаконно 1 27.04.2020, 15:13

Леонид Судаленко

Не стоит подвергать опасности ваших детей.

Несмотря на пандемию коронавируса Лукашенко возобновил учебный процесс в белорусских школах. Более того, он настоял на том, чтобы традиционный выходной день — 1 мая — стал для школьников учебным. В редакцию сайта Сharter97.org обратилась читательница с просьбой о помощи:

«Нас в Минске пока не принуждают водить детей в школы, но думаю, что осталось недолго. Из пяти пришедших в классе моего сына после каникул — уже трое с температурой! Я живу с мамой, она в группе риска 100%. Да и подвергать жизнь и здоровье ребенка опасности я не буду. Очень нужна помощь в составлении обращения, ссылаяся на законодательство, рекомендации ВОЗ и так далее».

Сайт Сharter97.org попросил разобраться в этой ситуации известного правозащитника Леониду Судаленко и помочь родителям составить заявление:

«Хоумскулинг» в Беларуси (обучение ребенка на дому) ― явление не массовое не только из-за отсутствия большого количества запросов, но и из-за пробелов в нашем национальном законодательстве. По-иному выглядит ситуация со школами в ряде других государств, в том числе — и в соседней России, где это вопрос применяется на законодательном уровне.

Конституция нашей страны (статья 49) гарантирует доступность, в том числе общего среднего образования.

Статьей 158 кодекса «Об образовании» установлено, что образовательный процесс при реализации образовательных программ общего среднего образования может быть организован, в том числе и на дому. Образовательный процесс в таком случае осуществляется индивидуально на основании решения руководителя учреждения образования, реализующего образовательные программы общего среднего образования, в соответствии с индивидуальным учебным планом или в случаях и порядке, определяемых положением об учреждении общего среднего образования или его виде.

И хотя на официальном уровне в нашей стране эпидемия коронавируса не признана, тем не менее, правительство 8 апреля приняло постановление №208 «О введении ограничительного мероприятия», в котором в том числе и со ссылкой на Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписывает введение такой ограничительной меры, как самоизоляция.

В конце концов, посетившие Беларусь международные эксперты ВОЗ рекомендовали нашему правительству ужесточить физическое дистанцирование местных сообществ, в том числе путем организации дистанционного обучения в школах.

Считаю, что с учетом конституционных гарантий каждому на доступность общего среднего образования, на основании перечисленных нормативно правовых актов и рекомендаций ВОЗ руководители учреждений образования обязаны идти навстречу тем родителям, которые просят организовать для своего ребенка индивидуальное обучение на дому.

Алгоритм действий здесь может быть таким. Родители обращаются к руководителю учреждения образования, где обучается их ребенок с письменным заявлением. Утвержденной формы такого заявления пока не существует, я предлагаю приблизительный его вариант.

Для тех родителей, кто в этой ситуации готов идти до конца, я предлагаю безвозмездную помощь по обжалованию возможных отказов учреждений образований в организации обучения на дому.