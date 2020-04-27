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Военные начали проводить дезинфекцию больницы в Боровлянах

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  • 27.04.2020, 15:30
  • 4,470
Военные начали проводить дезинфекцию больницы в Боровлянах
Фото: borovljany.by

Делать видеосъемку запрещено.

Врачи из Минской центральной районной больнице в Боровлянах сообщают, что в учреждении здравоохранения военные проводят дезинфекцию. Об этом написано в чате медиков в Вайбере, сообщает Telegram-канал "Баста!".

"Приехали военные. Сейчас будут проводить обработку, - пишет один из участников чата. - По поводу видеосъемки: запрещено. Все, кого увидят снимающими, будут переданы милиции".

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