Михась Бернат: Человеческая жизнь в Беларуси не ценится 8 27.04.2020, 16:03

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Михась Бернат

Фото: «Радыё Свабода»

Парад ни в коем случае не должен состояться.

В связи с драматической ситуации, связанной с резким ростом коронавируса в Беларуси, хочется, чтобы власть передумала и отменила парад, передает «Радыё Рацыя». Потому что массовое скопление людей приведет к резкому росту заболеваний, говорит краевед из Барановичей, создатель и бывший директор Музея народного искусства в Русино Михась Бернат:

- Парад ни в коем случае не должен состояться, потому что это большой риск с точки зрения сегодняшней болезни. Человеческая жизнь не ценится, человек считается не человеком, а просто куклой, которая в руках соответствующего человека должна подчиняться всем этим приказам.

По словам Михася Берната, парад на 9 мая - это идеологический штамп, который всегда государственно-идеологическая машина проводит в сознание всех белорусов, именно за что боролась коммунистическая партия и, соответственно, проводник этой партии - Лукашенко.