Спикер Палаты представителей США поддержала Байдена на выборах президента 11 27.04.2020, 16:11

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Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси назвлала его «лидером, который олицетворяет надежду, мужество и честность».

Спикер Палаты представителей – нижней палаты Конгресса – Нэнси Пелоси поддержала кандидатуру Джо Байена на выборах президента Соединенных Штатов, которые намечены на 3 ноября этого года, передает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на NBC.

Пелоси сегодня утром также назвала Байдена "лидером, который олицетворяет надежду и мужество, ценности, подлинность и честность".

По данным новых опросов общественного мнения в четырех ключевых штатах Байден опережает Трампа.