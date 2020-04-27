закрыть
27 апреля 2020, понедельник, 19:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Спикер Палаты представителей США поддержала Байдена на выборах президента

11
  • 27.04.2020, 16:11
  • 1,222
Спикер Палаты представителей США поддержала Байдена на выборах президента
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси назвлала его «лидером, который олицетворяет надежду, мужество и честность».

Спикер Палаты представителей – нижней палаты Конгресса – Нэнси Пелоси поддержала кандидатуру Джо Байена на выборах президента Соединенных Штатов, которые намечены на 3 ноября этого года, передает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на NBC.

Пелоси сегодня утром также назвала Байдена "лидером, который олицетворяет надежду и мужество, ценности, подлинность и честность".

По данным новых опросов общественного мнения в четырех ключевых штатах Байден опережает Трампа.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь Наталья Радина
Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип