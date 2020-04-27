«Страна задыхается от количества заболевших, медики валятся с ног, болеют сами» 15 27.04.2020, 16:19

9,790

Как пандемия коронавируса открыла белорусам глаза на действующую власть.

В редакцию сайта Сharter97.org обратился читатель Юрий Кот. У его матери обнаружен коронавирус. В письме нашему сайту Юрий рассказал, почему коронавирус стал последней каплей, после которой никто в Беларуси не питает иллюзий по поводу нынешней власти:

- Две недели в самоизоляции, но беда не прошла стороной. Заболела наша мама. Береглись, вопреки бравурной риторике государственных телеканалов, но сейчас наша реальность — инфекционная больница и молитвы всей семьи.

Совсем недавно в стране-соседке давили бульдозерами продукты питания, в стране задыхающейся от нищеты, коррупции и беззакония уничтожали то, чем можно было накормить армию нищих стариков и беспризорников. Сюрреализм, фашизм прикрытый георгиевской ленточкой! Не укладывалось в голове!

Тогда мне казалось, каким бы не был наш режим, но такого он, все-таки, не допустит. Бесчеловечно это, неправильно. Казалось, наш кащей просто бескорыстно любит власть, цепляется за нее когтями, никак не отпустит, но где-то там внутри все-таки осталось немного от человека — от Батьки, как его любят называть наши соседи и уже лет двадцать как не называют белорусы. Как же я ошибался!

Страна задыхается от количества заболевших, медики валятся с ног, болеют сами, а дряхлеющий ловелас в окружении див из эскорт-сервиса сажает саженцы и выгуливает шпица. В разгар мировой эпидемии он едет на фабрику по пошиву масок (!), а работницы фабрики, сбитые в плотную кучу заботливыми комитетчиками, слушают его горячечный бред с открытыми лицами! Несчастные запуганные женщины, которые вечером сядут в общественный транспорт и уедут к мужьям, детям и престарелым родителям. На Пасху он превращает церковный алтарь в трибуну! В церкви, которую накануне неделю отмывали хлоркой, среди массовки проверенной экспресс-тестами это недоразумение вдруг становится святее самого папы римского, и призывает белорусов вернуться в церковь и не бояться вирусов!

Я пытался понять причины его поведения. Спасает экономику? Но за двадцать шесть лет бездарность загубила экономику и спасать уже нечего. Ну не вырастет она из-под палки, во время эпидемии и погрузившейся в кризис мировой экономики, хоть ты тресни! Казалось бы выборы в этом году, каким бы фарсом они не были, но приличия ради нужно бы сохранить лицо — выступить отцом нации, призвать народ к спокойствию, заверить, что вместе мы победим заразу, а пока давайте останемся дома, государство поможет, поддержит, подставит плечо! Но и этого не произошло. Я не мог понять почему! Пока вдруг сегодня не получил ответ на мучавший меня вопрос.

«Мы ненавидим его, а он ненавидит нас! Но мы все-равно победим!» Вот что мне сказал белорус! И все вдруг встало на свои места!