Государственный долг Украины за месяц снизился на $3 млрд 2 27.04.2020, 16:27

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Об этом сообщило министерство финансов страны.

Размер государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2020 года уменьшился на $3 млрд — до $80,38 млрд, сообщает hromadske.ua.

Такие данные содержатся в статистике на сайте Министерства финансов Украины.

Сейчас совокупные долговые обязательства государства составляют $70,87 млрд (на $2,75 млрд меньше, чем в феврале), еще $9,51 млрд государство гарантирует по кредитам третьим лицам.

Из собственно государственного долга большую часть составляют внешние заимствования — $40,34 млрд. Обязательства по внутреннему долгу составляют $30,53 млрд.

В гривневом эквиваленте государственный долг Украины в марте 2020 года вырос на 207,72 млрд грн до 2,225 трлн грн (преимущественно из-за девальвации гривны).

По данным Министерства финансов, по состоянию на начало февраля 2020 года размер государственного долга составляет $83,38 млрд.

По состоянию на начало февраля 2020 года размер государственного долга Украины в долларовом эквиваленте составлял 83,43 миллиарда долларов (по обновленным данным Минфина он составлял 83,39 миллиарда долларов).

В 2019 году Государственный долг Украины вырос всего на 6 млрд долларов (в долларовом эквиваленте) и по состоянию на 1 января 2020 года составлял 84,4 миллиарда долларов.