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Правозащитник: Существует недоверие к тестированию и официальной статистике в Беларуси

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  • 27.04.2020, 16:29
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Правозащитник: Существует недоверие к тестированию и официальной статистике в Беларуси
Фото: nn.by

По данным независимых экспертов статистика по коронавирусу в нашей стране сильно занижена.

Количество инфицированных в Беларуси стремительно растет, смертность тоже не стоит на месте. Сложно предсказать, что будет дальше, особенно в случае несовершенной системы тестирования и недоверия к официальной статистике, говорит член правозащитного центра «Весна» Сяржук Русецкий, передает «Радыё Рацыя»:

- Чтобы пройти тест, нужно куда-то ехать. Затем, сдавши эти анализы, вы будете некоторое время ждать, пока какая-нибудь специализированная лаборатория какое-то время будет делать эти тесты. Они делаются долго, как правило, не в районных центрах, а в областных или в некоторых специализированных лабораториях. Во-вторых, есть недоверие к самим цифрам, насколько они отражают реальное положение, о котором знают власти и озвучивают нам.

На 27 апреля в Беларуси по официальным данным 11 289 пациентов с коронавирусом, умерло 75 пациентов. По данным блогеров и анонимных сообщений медработников, цифры слишком занижены.


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