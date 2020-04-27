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Цена нефти WTI обвалилась на 30%

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  • 27.04.2020, 16:38
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Цена нефти WTI обвалилась на 30%

Американская эталонная марка со сроком поставки в июне торгуется по $12,9 за баррель.

В ходе торговой сессии 27 апреля стоимость американской эталонной марки нефти WTI обвалилась более чем на 30%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже The ICE Futures, пишет gordonua.com.

Так, по состоянию на 16.10 июньские фьючерсы торгуются по $12,9 за баррель (на 31,3% ниже, чем на закрытии предыдущего дня торгов). Контракты со сроком исполнения в июле и августе также существенно подешевели: июльские фьючерсы – на 13,7% (до $18,6 за баррель), августовские – на 9,4% (до $21,8 за баррель).

Котировки североморской нефти Brent со сроком поставки в июне упали на 7,4% – до $19,9 за баррель. Июльские контракты торгуются по $23,2 (-6,5%), августовские – по $25,7 (-5,3%).

20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной (падение стоимости контрактов со сроком исполнения в июне и позже было незначительным). По данным агентства Reuters, в течение 20 апреля котировки падали до минус $40 за баррель.

К пятнице, 24 апреля, стоимость нефти восстановилась. Так, WTI торговалась по $17,9 за баррель, Brent – по $22,8.

Стремительное удешевление нефти вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса, а также опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.

При этом достигнутое в начале апреля соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья, сильного влияния на котировки не оказало. Как отмечало агентство Reuters, этого недостаточно, чтобы компенсировать переизбыток сырья на рынке.


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