Астрономы обнаружили планету-близнец Земли 7 27.04.2020, 16:41

2,655

Она находится в 300 световых годах от наc.

Международная группа ученых, анализируя данные телескопа Kepler, обнаружила потенциально обитаемую планету, очень похожую на Землю. Она находится в 300 световых годах от нас, в созвездии Лебедя, пишет lenta.ua.

Планете присвоили название Kepler-1649c. Она всего в 1,06 раз больше Земли и получает примерно столько же света от своей звезды-хозяина. Это значит, что температура на ней может быть аналогична земной.

Kepler-1649c вращается вокруг красного карлика – этот тип звезд может производить короткие, но сильные вспышки, способные уничтожить все живое в ближайших окрестностях. Она совершает полный оборот за 19,5 суток.

Ученые отметили, что многого не знают об этой планете. Например, есть ли у нее атмосфера, какого она состава и как влияет на климат. Но этот объект очень важен для исследований потенциально обитаемых миров.

Некоторые другие планеты могут быть больше похожи на Землю по размерам (TRAPPIST-1f) или по климатическим условиям (TOI 700d). Но только Kepler-1649c близка нашей планете по обоим этим параметрам и к тому же находится в обитаемой зоне своей системы.