От коронавируса умерла отдыхавшая в санатории жительница Мозыря 4 27.04.2020, 16:51

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Фото: Reuters

От нее заразились еще девять человек.

21 апреля Telegram-канал "Баста!" писал о пожилой жительнице Мозыря, которая отдыхала в санатории под Брестом, где и заразилась коронавирусом. Сегодня стало известно, что она умерла в Гомельской областной больнице. Подробности рассказала жительница Мозыря, от которого редакция Telegram-канала получили эту информацию ранее.

"Бабушка умерла… Пусть земля ей будет пухом, - говорит она. - Девять человек, которые заразились от нее, лежали в больнице неделю. У одного из врачей вирус проявился, он лежит в Гомеле. Остальных отпустили по домам на карантин. С учетом того, что у каждого семьи - это не важно. Их проверяют, им нельзя выходить из дома, но детям нужно идти в школу, а их женам и мужьям - на работу.

Второй тест некоторым из них был сделан неделю назад, результаты до сих пор не известны. Сегодня - последний день карантина, идти нужно на работу, кому на "скорую", кому в поликлинику. И они пойдут.

Люди, вам не страшно, что они к вам приедут? Им страшно. Мы все не защищены,, но медработники спасают ваши жизни, помогайте им. У них как была проблема со спецодеждой, так и осталась. Они по-прежнему не защищены. Закончивший смену снимает с себя противочумной костюм и передает заступившему".

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