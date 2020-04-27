Судно, которое могло достроить «Северный поток-2», возвращается в Россию 15 27.04.2020, 16:58

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Cейчас «Академик Черский» держит курс на Абердин.

Российское судно "Академик Черский", принадлежащее "Газпрому", которое министр энергетики РФ Александр Новак называл основным претендентом на достройку газопровода "Северный поток-2", возвращается в Россию.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Трубоукладчик "Академик Черский" покинул дальневосточный порт Находка 9 февраля. Судно достигло берегов Мозамбика, обогнуло Африку и прибыло на Канарские острова. Далее его маршрут был проложен в египетский Порт-Саид, куда оно должно было прийти 30 апреля.

Однако "Академик Черский" так и не прошел Гибралтарский пролив, а направился на север Атлантики, взяв курс на Абердин в Великобритании. Ожидалось, что судно придет туда до 1 мая.

Но судно снова изменило курс - пунктом его назначения теперь указан порт Находка, куда оно может прибыть 1 июля. Сейчас судно находится в проливе Ла-Манш.

Напомним, 21 декабря 2019 года США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Россия после этого говорила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.