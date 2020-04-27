Еще один правитель, отрицавший коронавирус, сломался и вводит карантин в стране 10 27.04.2020, 17:23

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Эмомали Рахмон

Фото: AFP

Бывший председатель колхоза вводит ограничения после массовой вспышки COVID-19.

Соседи Таджикистана, который пока не сообщал о больных COVID, уверяют, что его власти вскоре признают наличие в стране случаев коронавируса. По словам источника «Интерфакса» в киргизском кабинете министров, Душанбе «также введет карантин в отдельных районах», пишет rosbalt.ru.

В Кыргызстане заявляют, что на изоляции в Таджикистане уже находятся около 60 человек с COVID-19, в том числе сотрудники Нацбанка, МВД, учителя и политики, в частности зампред правящей Народно-демократической партии.

Напомним, бывший председатель колзоха Эмомали Рахмон, который сегодня управляет Таджикистаном, долгое время заявлял, что в стране нет коронавируса.