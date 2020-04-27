Политолог: В Литве опасаются, что ситуация в Беларуси выйдет из-под контроля 6 27.04.2020, 17:30

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Мариуш Антонович

Фото: Joanna Bożerodska

Как пандемия коронавируса повлияет на отношения двух стран?

Несколько дней назад президент Литвы Гитанас Науседа поговорил с Лукашенко, который отказался от литовской помощи, несмотря на тяжелую ситуацию с распространением пандемии COVID-19. О результатах этого разговора рассказал сайту Charter97.org политолог Мариуш Антонович.

- Каковы результаты беседы президента Литвы с Лукашенко?

П- ока что говорить о каких-то результатах рано. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил сотрудничество путем диверсификации поставок нефти и газа в Беларусь, оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и совместных мероприятий в память о Франциске Скорине в 2022 году. Он не получил никакого ответа от Лукашенко.

Единственная конкретная вещь, которая вытекает из этого разговора — это договоренность по вопросу дальнейших переговоров между министрами энергетики и здравоохранения. В случае, если они состоятся, можно заявить, что телефонный разговор имел какие-то последствия.

- Президенту Литвы удалось добиться каких либо результатов в связи с АЭС?

- Единственным крупным успехом Литвы в этом вопросе является то, что ее позицию по атомной энергостанции в Островце поддерживает Польша, которая преследует свои экономические интересы. Между тем, противоречия насчет АЭС в Островце все еще существуют в отношениях со странами Балтии, особенно с Латвией. До тех пор, пока они не будут решены — не будет реальной возможности заблокировать подачу энергии с Островецкой электростанции на рынок Европейского Союза. Помимо этого, даже Украина проявила интерес к импорту электроэнергии с белорусской АЭС.

С другой стороны, что парадоксально, Лукашенко сам пришел на помощь Литве в этой довольно сложной ситуации и сделал это благодаря своей стратегии недооценивания угрозы пандемии COVID-19. Литва получила дополнительный аргумент, который она сможет использовать в переговорах со своими соседями в Европейском союзе. А именно: если Беларусь ведет себя таким образом перед лицом пандемии, можно ли верить, что она будет вести себя ответственно в случае аварии на электростанции в Островце? Тем более, известно, что очагом одной из вспышек пандемии COVID-19 на территории Беларуси является именно АЭС в Островце. Это лишний раз свидетельствует о том, что далеко не все на АЭС в порядке со стандартами безопасности. Главный вопрос заключается в том, видят ли эту возможность литовские чиновники и политики, которые отвечают за внешнеполитическое направление деятельности страны и захотят ли воспользоваться этим шансом.

- Почему Литва не смогла остановить строительство АЭС в Островце?

- Основная причина — несоответствие политики Литвы в отношении Островецкой электростанции. В 2009-2012 годах Литва планировала построить свою собственную атомную электростанцию в Висагинасе, которая должна была обеспечить страны Балтии электроэнергией. Поскольку атомная станция в Островце предназначалась в основном для экспорта, ожидалось, что литовский проект сделает белорусский нерентабельным.

После смены власти в Литве в 2012 году страна отказалась от своего проекта по строительству атомной электростанции и, фактически, забыла о проекте в Островце. Никто не ожидал, что белорусы завершат этот проект. Все думали, что Беларусь на каком-то этапе сдастся как Россия, которая в Калининградской области начинала строить АЭС.

А потом настал 2017 год, когда стало очевидно, что белорусы завершат этот проект и что АЭС в Островце становится все более и более реальной. Вначале Витаутас Ландсбергис, а затем президент Литвы Даля Грибаускайте стали бить тревогу о том, что атомная станция представляет собой угрозу для существования Литвы и особенно для Вильнюса. Но проект тогда уже находился на завершающей стадии, и было очень тяжело найти подходящие инструменты и аргументы в переговорах с членами Европейского союза о том, почему нельзя позволить дальнейшее строительство АЭС и тем более запустить ее в эксплуатацию.

- Почему президент Литвы говорил с Лукашенко о коронавирусе? Значит ли это, что Беларусь не сможет справиться с угрозой и превратится в очаг коронавируса?

- Президент Литвы Гитанас Науседа уже выразил небезосновательные опасения, что Беларусь недооценила проблему коронавируса и выражает лишь «беспокойство». Так что да, в Литве существуют опасения, что ситуация в Беларуси может выйти из-под контроля, а это уже будет представлять угрозу и для Литвы.

Почему? Прежде всего, потому что существует необходимость поддерживать торговые связи, товарооборот и логистику. Это может представлять опасность для людей, которые работают в этой сфере. В такой ситуации нельзя исключать, что неконтролируемый вирус из Беларуси может вновь проникнуть в Литву, которая сейчас почти преодолела эпидемию и постепенно выходит из карантинных ограничений. Так что опасения со стороны Литвы по отношению к Беларуси реальны. Кое-кто в Литве поговаривает, что в экстремальной ситуации Литва должна подумать о полной изоляции от Беларуси.

- Разговор между Гитанасом Науседой и Лукашенко означает, что отношения между Литвой и Беларусью меняются к лучшему?

- Чтобы отношения изменились к лучшему, обе стороны должны иметь по крайней мере что-то общее: интересы или цели. В настоящее время так описать литовско-белорусские отношения невозможно. Литва во главе с президентом Гитанасом Науседой хотела бы помочь Беларуси уменьшить свою зависимость от России, приблизить ее к Западу.

Лукашенко, в свою очередь, заинтересован хотя бы в минимальном сближении с Западом, чтобы увеличить свое пространство для маневра в отношениях с Россией. В то же время он пытается изолировать Литву от участия в этом процессе — из-за ее позиции по АЭС в Островце. Например, Лукашенко на предложение главы Литвы использовать порт в Клайпеде для экспорта энергетического сырья в Беларусь ответил, что рассмотрит это предложение и сравнит его с вариантами в портах Латвии или Украины. Это четкое свидетельство того, что Беларуси более подходит, как она считает, прагматичная политика этих стран по отношению к ней. Можно взять и другой пример. В ходе беседы с Гитанасом Науседой Лукашенко заявил, что помощь Литвы в борьбе с коронавирусом ему не требуется и что АЭС в Островце не помешает обеим странам развивать сотрудничество в других областях. Но в тот же день, буквально через несколько часов после окончания разговора, в Беларусь прибыл конвой из Польши с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. И это означает, что, несмотря на слова Лукашенко, проблема Островца будет препятствовать двустороннему сотрудничеству.