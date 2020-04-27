Мэр Праги подтвердил, что находится под охраной из-за вероятной угрозы от России 8 27.04.2020, 17:42

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Ранее стало известно, что на него готовилось покушение человеком.

Мэр Праги Зденек Гржиб подтвердил, что находится под охраной полиции из-за информации о возможной подготовке покушения на его жизнь.

Как сообщает "Европейская правда" , об этом Гржиб рассказал в интервью российскому изданию "Эхо Москвы".

"Из того, что я могу сказать вам, это то, что наблюдение сейчас ведется не только за мной. Мой дом окружен охраной, потому что это риск не только для меня, но и для моей семьи", - сказал Гржиб.

По просьбе подтвердить информацию о том, что на него готовилось покушение человеком с дипломатическим паспортом России, Гржиб ответил: "Все, что я могу сказать, это то, что установлено это было во время католической Пасхи. Значит, больше чем две недели назад".

Он не стал комментировать информацию о ходе следствия, а также прямо не указал на возможную причастность российских спецслужб.

Гржиб прокомментировал решение о сносе памятника маршалу Коневу, после чего и появилась информация о возможной угрозе его жизни.

"Как мэр Праги, я все же не могу вмешиваться в решение районов, так как памятник маршалу Коневу это имущество одного из районов. Я понимаю, что в других странах иначе устроена эта система, но я придерживаюсь нашей конституции. И пока она существует, я буду придерживаться ее ", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня в комментарии ТАСС заявил, что не знает о расследовании чешского журнала Respekt, но считает его похожим на "утку".

Напомним, чешское издание Respekt рассказало детали о приезде представителя российской спецслужбы в Прагу, после которого мэр города и главы двух районов получили охрану.

Сообщается, что российский спецагент прибыл в аэропорт Вацлава Гавела из России три недели назад. У него был российский дипломатический паспорт.

Чешские силовики, отмечает издание, знали о приезде россиянина и оценили, что он может представлять риск для нескольких чешских политиков, чьи действия в последние месяцы спровоцировали гнев Москвы.

Речь об Ондржее Коларе, мэре района Прага 6, в котором был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, а также мэре Праги Зденеке Гржибе, чей кабинет распорядился переименовать площадь перед российским посольством в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.