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Видеофакт: Из одного подъезда в Минске госпитализируют сразу двух человек

  • 27.04.2020, 17:54
  • 2,436
Видеофакт: Из одного подъезда в Минске госпитализируют сразу двух человек

Сколько там может быть еще зараженных?

Из одного подъезда дома на улице Кольцова в Минске забрали сразу двоих человек, у которых подозревают заражение коронавирусом, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Присылайте в Telegram-канал «Баста!» свои фото и видео, а также информацию о ситуации с распространением коронавируса в вашем населенном пункте на @adm_basta. Анонимность гарантируется.

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