Видеофакт: Из одного подъезда в Минске госпитализируют сразу двух человек 27.04.2020, 17:54

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Сколько там может быть еще зараженных?

Из одного подъезда дома на улице Кольцова в Минске забрали сразу двоих человек, у которых подозревают заражение коронавирусом, сообщает Telegram-канал «Баста!».

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