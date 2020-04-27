Видеофакт: Из одного подъезда в Минске госпитализируют сразу двух человек
- 27.04.2020, 17:54
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Сколько там может быть еще зараженных?
Из одного подъезда дома на улице Кольцова в Минске забрали сразу двоих человек, у которых подозревают заражение коронавирусом, сообщает Telegram-канал «Баста!».
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