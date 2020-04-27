Количество больных COVID-19 в Глубоком за неделю увеличилось в шесть раз 1 27.04.2020, 17:57

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Район находится между Поставским и Докшицким, где были зафиксированы большие вспышки заболеваемости.

В Глубокском районе число больных коронавирусом за неделю увеличилось в шесть раз, сообщает «Еврорадио». Итого – 24 случая на небольшой район.

Неделю назад, 21 апреля, в Глубоком было только четыре случая COVID-19, причём первый пациент вылечился и выписался.

Однако по состоянию на 26 апреля врачи обнаружили 24 случая коронавируса. Причём у шести пациентов диагностировали пневмонию, пишет "Веснік Глыбоччыны". Таким образом, за 6 дней количество пациентов с COVID-19 увеличилось в шесть раз.

Глубокский район расположен между Поставским и Докшицким, где была зафиксирована плохая эпидемиологическая ситуация со многими заболеваниями коронавирусом и пневмонией.

По официальным данным, на 27 апреля в Беларуси зарегистрировано 11 289 случаев коронавируса, 75 человек погибли, 1740 человек излечились.