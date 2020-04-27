Во вторник в Беларуси будет до +23 градусов 1 27.04.2020, 18:04

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Ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду.

28 апреля в Беларуси прогнозируется переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Будет в основном без дожди, только на северо-западе утром и днем ожидаются кратковременные дожди. Ветер ночью будет неустойчивый со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Ночью термометры покажут 1-7 тепла, на востоке местами ожидается от нуля до 2 градусов мороза. Днем будет +13...+19, по юго-западу — до 20-23 выше нуля.