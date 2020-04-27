Корабль Илона Маска прошел криогенные испытания 3 27.04.2020, 18:06

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Фото: кадр из видео

Корабль SpaceX прошел криогенный тест

Создаваемый для полетов на Луну и Марс корабль выдержал испытания.

Четвертый прототип космического корабля SpaceX Starship успешно прошел криогенные испытания. Об этом сообщил глава SpaceX Илон Маск в Twitter.

Так, тесты показали, что резервуары корабля могут выдерживать высокое давление охлажденного до сверхнизких температур топлива. Эти испытания стали первыми успешными для проекта Starship. Предыдущий прототип разрушился во время аналогичного теста.

Целью проекта Starship должны стать полеты людей на Луну, исследование Марса и других планет Солнечной системы.