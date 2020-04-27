Корабль Илона Маска прошел криогенные испытания

Корабль Илона Маска прошел криогенные испытания3
- 27.04.2020, 18:06
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Создаваемый для полетов на Луну и Марс корабль выдержал испытания.
Четвертый прототип космического корабля SpaceX Starship успешно прошел криогенные испытания. Об этом сообщил глава SpaceX Илон Маск в Twitter.
Так, тесты показали, что резервуары корабля могут выдерживать высокое давление охлажденного до сверхнизких температур топлива. Эти испытания стали первыми успешными для проекта Starship. Предыдущий прототип разрушился во время аналогичного теста.
Целью проекта Starship должны стать полеты людей на Луну, исследование Марса и других планет Солнечной системы.
SN4 passed cryo proof! 😅 pic.twitter.com/EJakThZRGF— Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2020