Отели Турции откажутся от шведского стола после эпидемии COVID-19 2 27.04.2020, 18:27

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Аэропорты, отели, музеи, рестораны переоборудуют так, чтобы люди соблюдали дистанцию.

Турецкие отели откажутся от шведского стола после того, как закончится эпидемия коронавирусной инфекции. Об этом пишет meduza.io со ссылкой на Hurriyet.

В конце мая Турция рассчитывает открыть внутренний туризм, иностранный — в августе.

Как сказал министр туризма Турции Мехмет Эрсой, туристический транспорт будут регулярно дезинфицировать.

Аэропорты, отели, музеи, рестораны переоборудуют так, чтобы люди соблюдали дистанцию. Работники сферы услуг перед началом каждого рабочего дня будут проходить медосмотр.

К 27 апреля в Турции зафиксировали 110 тысяч случаев заболевания COVID-19, умерли от инфекции 2,8 тысячи человек.