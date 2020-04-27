Опять коррупция 5 Руслан Горбачев

27.04.2020, 18:36

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Кореличский льнозавод.

Фото TUT.BY

Типичный результат экономической политики Лукашенко на льнозаводе.

Силовики задержали директора предприятия «Кореличи-лен» Сергея Тура. Почему в этой связи не обойтись без упоминания экономической политики правителя?

На предприятии рассказали, что задержание директора произошло еще 17 апреля.

По информации других источников, Сергей Тур якобы попался при получении взятки в 4,5 тысячи долларов от представителя зарубежной фирмы – за решение вопроса о закупке семян льна.

Почему в этой связи вспоминается экономическая политика Александра Лукашенко? Первая причина лежит на поверхности. Чуть больше, чем полгода назад, правитель посетил «Кореличи-лен» и поставил это предприятие в пример другим льнозаводом страны.

Но есть и более серьезные основания вспомнить в связи с задержанием директора Тура действия главы государства. Дело в том, что такие проявления коррупции – один из типичных результатов традиционной экономической политики Лукашенко.

История злоупотребление на многих госпредприятиях обычно такова.

По поручению Лукашенко чиновники, не являясь успешными бизнесменами, рискуют миллионами долларов налогоплательщиков, направляя их на реконструкцию предприятия. Модернизация при помощи бюджетных денег и отсутствия ответственного хозяина – уже хороший повод для воровства и коррупции.

Но это только начало истории. Потому как модернизированное под руководством властей предприятие как правило работает в убыток. Но его не зарывают, оставляя некомпетентных и коррумпированных управленцев у разбитого корыта.

По указанию Лукашенко неэффективному предприятию начинают оказывать помощь из бюджета – соответственно у управленцев появляется новое искушение нажиться на «освоении» очередной порции денег.

И эта история может повторяться до бесконечности. Некоторым коррупционерам, правда, порой не везет – каким-то образом они попадают в поле зрения силовиков.

В сентябре прошлого года диктатор требовал, чтобы на всех льнозаводах страны было так, как в Кореличах. Можно сказать, что эта установка давно воплотилась в жизнь – пусть и совершенно другом смысле. И не только на льнозаводах.

Руслан Горбачев, «Солидарность»