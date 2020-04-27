В океане нашли гигантскую пробку из-за ненужной нефти 27.04.2020, 18:45

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Фото: Henning Gloystein / Reuters

Судна стали плавучими хранилищами.

В узком Сингапурском проливе, который вместе с Малаккским соединяет Индийский и Тихий океаны, образовалась гигантская пробка из 60 танкеров. Береговые резервуары практически заполнены, поэтому судна служат хранилищем ненужной нефти, сообщает lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Для разгрузки судам приходится ждать около двух недель, а не обычные четыре-пять дней. Спрос на сырье в Сингапуре упал, как и во всем мире. Запасы топлива выросли до четырехлетнего максимума еще в середине апреля, а темпы переработки сократились до 60 процентов мощностей. Не исключено, что во втором квартале они упадут до 50 процентов.

Такая же картина наблюдается в Индии, где резервуары были заполнены на 95 процентов по состоянию на прошлую неделю. Нефтепереработчики, пытаясь найти место для хранения сырья, обращаются даже к владельцам насосных станций и складов. Использование танкеров стало для многих компаний выходом из ситуации. По данным аналитической компании Vortexa, совокупный объем плавучих хранилищ сырой нефти достиг четырехлетнего максимум в Азии.

Из-за повышения спроса на услуги судов, ставших нефтехранилищами, во всем мире тарифы на перевозку сырья резко возросли. Кроме того, грузоотправители намеренно снижают скорость танкеров, чтобы увеличить время прохождения грузов в надежде найти подходящего покупателя.

Ранее стало известно, что у западного побережья в районе Калифорнии 30 танкеров служат плавучими хранилищами. На фоне пандемии коронавируса многие нефтеперерабатывающие заводы остановлены, из-за падения спроса на сырье судам некуда идти.