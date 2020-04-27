ВОЗ: Пандемия коронавируса еще далека от завершения 2 27.04.2020, 19:10

ВОЗ обеспокоена тенденциями в Восточной Европе, Африке и Латинской Америке.

Пандемия коронавируса COVID-19 на сегодня далека от завершения. Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает РБК со ссылкой на Twitter ВОЗ.

В частности, он обратил внимание на то, что в европейских странах ослабевают ограничения в связи со снижением числа новых случаев COVID-19.

"Мы по-прежнему настоятельно призываем страны находить, изолировать, тестировать и обрабатывать все случаи и отслеживать каждый контакт, чтобы обеспечить продолжение этих снижающихся тенденций… Пандемия еще далека от завершения. ВОЗ по-прежнему обеспокоена растущими тенденциями в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах", - отметил Гебреисус.

По его словам, данные о выявленных случаях и смертности в этих регионах занижены из-за низкого потенциала тестирования.