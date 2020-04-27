Цена нефти Brent опустилась ниже $20 27.04.2020, 19:39

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Цена WTI снижается на 28,77% — до $12,33.

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 10,34%, до $19,6 за баррель по состоянию на 18:59 по Минску. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже, передает РБК.

Цена нефти марки WTI снижается на 28,77% — до $12,33.

Нефтяные котировки продолжили падение на фоне опасений, что ожидаемое снижение производства нефти не сможет компенсировать дальнейшее падение спроса на сырье. Цены на американскую нефть ускорили снижение из-за ожиданий скорого заполнения доступных нефтехранилищ, а также после заявления крупнейшего нефтяного ETF о том, что он закроет свои позиции в июньских фьючерсах на нефть WTI. Вслед за американской нефтью стали дешеветь и другие сорта.

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, нефтяные хранилища в США будут заполнены в течение ближайших трех недель. Страх, что нефтяные хранилища будут заполнены, способствовал падению нефтяных котировок, рассказал аналитик «Альфа-Капитала» Артем Копылов. Без восстановления спроса навес предложения будет продолжать негативно влиять на нефтяные цены даже после того, как сделка ОПЕК+ вступит в силу.

В пятницу начнется сокращение добычи нефти 23 странами. В середине апреля Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие крупные производители нефти договорились сократить совместную добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне, чтобы стабилизировать рынок нефти.

США не собираются участвовать в сокращении производства, но из-за низких цен на нефть американские сланцевые добытчики могут уйти с рынка по экономическим причинам, отметили в «Альфа-Капитале». Это уже заметно по падению добычи в США, которая сократилась на 900 тыс. баррелей, с 13,1 млн баррелей в сутки до 12,2 млн баррелей.

Поддержку сырьевому рынку может оказать восстановление потребления нефти по мере снятия карантинных мер в мире. Импорт нефти Китаем, который является одним из крупнейших потребителей сырья в мире, в марте вырос на 4,5%, и можно ожидать его дальнейшего увеличения в апреле.