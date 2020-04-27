У преподавательницы Юридического колледжа БГУ подтвердился коронавирус 27.04.2020, 20:01

Руководство учебного заведения пока никаких мер не предприняло.

У преподавательницы Юридического колледжа Белорусского государственного университета, расположенного на улице Комсомольская, 21 в Минске, подтвердился коронавирус. Руководство учебного заведения пока никаких мер не предприняло, передает телеграм-канал “Баста!”.

"У моей коллеги, преподавательницы из юридического колледжа при БГУ, которую положили в 3-ю городскую клиническую больницу Минска несколько дней назад с двухсторонней пневмонией, тест на коронавирус дал положительный результат. Мы все очень надеемся на то, что руководством колледжа будут предприняты все меры для того, чтобы обезопасить педсостав и учащихся." - написала читательница.

Информацию о том, что среди преподавателей и учащихся колледжа есть подозреваемые на заражение коронавирусом нам подтвердили также студенты, с которыми мы связались через соцсети.

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