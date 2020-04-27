В РФ полковника МВД взорвали в машине 27.04.2020, 20:03

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Место происшествия

Фото: телеграм-канал «112»

На месте взрыва обнаружены осколки гранаты.

В Волгограде произошел взрыв — по предварительным данным, сработало взрывное устройство в автомобиле. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в результате ЧП один человек пострадал. В то же время, как отмечает Telegram-канал Life Shot, пострадавший — 69-летний полковник МВД РФ в отставке. На месте взрыва обнаружены осколки гранаты. Была ли установлена растяжка, на данный момент неизвестно. В настоящее время полицейские общаются с женой пострадавшего, передает lenta.ru.

7 декабря 2019 года сообщалось, что мотивом убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала месть за убийство лидера клана Ибрагима Белхороева.